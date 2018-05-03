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الربيعة يلتقي مبعوث مملكة السويد الخاص للقرن الأفريقي

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time17 / شعبان / 1439 هـ       3 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، مبعوث مملكة السويد الخاص للقرن الأفريقي السفير أربن أندرسون.

وقدم معاليه نبذة عن برامج المركز المنفذة منذ إنشائه التي بلغت 417 مشروعًا شملت 40 دولة حول العالم، حظي اليمن فيها بالنصيب الأكبر، حيث وصلت المشروعات المنفذة فيه 260 مشروعًا.

وتطرق معاليه للبرامج المتنوعة التي نفذها المركز للمحتاجين في دول القرن الأفريقي مثل جيبوتي والصومال وأثيوبيا.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون في ميدان العمل الإغاثي والإنساني.

وأعرب السفير أربن أندرسون عن تقديره الكبير للدور الإنساني المهم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لكل الشعوب والدول المحتاجة في العالم ودول القرن الأفريقي خاصة

abdulslam

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