الربيعة يلتقي مبعوث مملكة السويد الخاص للقرن الأفريقي

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، مبعوث مملكة السويد الخاص للقرن الأفريقي السفير أربن أندرسون.

وقدم معاليه نبذة عن برامج المركز المنفذة منذ إنشائه التي بلغت 417 مشروعًا شملت 40 دولة حول العالم، حظي اليمن فيها بالنصيب الأكبر، حيث وصلت المشروعات المنفذة فيه 260 مشروعًا.

وتطرق معاليه للبرامج المتنوعة التي نفذها المركز للمحتاجين في دول القرن الأفريقي مثل جيبوتي والصومال وأثيوبيا.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون في ميدان العمل الإغاثي والإنساني.

وأعرب السفير أربن أندرسون عن تقديره الكبير للدور الإنساني المهم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لكل الشعوب والدول المحتاجة في العالم ودول القرن الأفريقي خاصة