الربيعة يلتقي مستشار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في جنيف أمس، مستشار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية توماس ستال ، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال العمل الإنساني ومساعدة الشعوب المحتاجة والمشروعات التنموية في الدول المنكوبة ومناطق الصراعات.

وقدم الربيعة نبذة عن المركز وبرامجه الإنسانية والتنموية في مختلف دول العالم وبالأخص اليمن، وكذلك خطة العمليات الانسانية الشاملة في اليمن وجهود المملكة ودول التحالف في دعم وفتح جميع المعابر اليمنية التي بلغ عددها 21 معبرا بحريا وبريا وجويا.

وأشاد توماس ستال بجهود المملكة وبرسالة المركز الإنسانية ودوره في دعم الدول المحتاجة .

كما التقى الربيعة أمس الأول مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات ( إيكو ) كريستوس ستيليانيدس ، على هامش المؤتمر

الدولي رفيع المستوى للدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأطلع الدكتور الربيعة مفوض الاتحاد الأوروبي على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لمختلف دول العالم خاصة اليمن وكذلك اللاجئين السوريين واليمنيين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة المحتاجين والمتضررين من الأزمات حول العالم.