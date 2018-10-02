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الربيعة يلتقي ممثلي لجنة الصليب الأحمر

كتبه Gamal salehaccess_time20 / محرم / 1440 هـ       2 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر جون ستريك والمستشارة ماريان هورن .

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك و المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وخصوصًا البرامج الصحية المشتركة بين الجانبين باليمن.

وثمّن جون ستريك البرامج الإنسانية والإغاثية التي يقوم بها المركز التي شملت العديد من دول العالم، متطلعًا إلى تعزيز أوجه التعاون مع المركز في البرامج المستقبلية.

Gamal saleh

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