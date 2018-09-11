الربيعة يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في سوريا ومسؤولا يمنيا

الرياض-واس

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس، مساعد الأمين للأمم المتحدة والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأزمة السورية بانوس مومتزيس.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الإهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال دعم الشعب السوري خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

واستمع المسؤول الدولي لشرح من الدكتور عبدالله الربيعة عن البرامج التي نفذها المركز لدعم اللاجئين السوريين في بيئات اللجوء ومنها المساعدات المقدمة للمنكوبين في الغوطة الشرقية وريف حلب الشمالي وإدلب وغيرها، في قطاعات التعليم والزراعة والثروة الحيوانية والمياه والإصحاح البيئي والإيواء وتحسين سبل العيش.

من جانبه عبر بانوس مومتزيس عن امتنانه للدعم السخي الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين في مختلف مناطق اللجوء ودوره الإنساني المهم الذي يؤديه لتخفيف معاناة المحتاجين أينما كانوا.

كما التقى معاليه بمقر المركز في الرياض أمس معالي وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح.

وبحث الجانبان الموضوعات الإنسانية ومستجدات سير العملية الإغاثية في اليمن، ودعم مشروعات سبل العيش ومشروعات التنمية المحلية، وتعزيز التعاون بين الجانبين في هذا الخصوص.