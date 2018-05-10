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الربيعة يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية سلوفينيا

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time24 / شعبان / 1439 هـ      10 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية سلوفينيا أندريه لوجار.

وتطرق معاليه إلى مشروعات المركز الإنسانية والإغاثية التي نفذها منذ إنشائه وبلغت 417 مشروعًا، شملت 40 دولة حول العالم وأبرزها اليمن.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية وإمكانية التعاون في هذا الخصوص.

وعبّر المسؤول السلوفيني عن استحسانه الجهود الكبيرة التي يبذلها المركز في سبيل مساعدة المحتاجين وتقديم العون للدول المنكوبة حول العالم.

abdulslam

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