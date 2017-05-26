الربيعة يوقع مشروعا لمكافحة الكوليرا في اليمن

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الرياض- البلاد

إنفاذًا للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالاستجابة العاجلة لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في اليمن، ونفذ العديد من المشروعات في هذا الخصوص, حيث وقّع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس مشروعاً مع منظمة الصحة العالمية بمبلغ قدره 8.224.299 مليون دولار، يخدم جميع محافظات اليمن، ووقعه عن المنظمة رئيس بعثة المنظمة في اليمن الدكتور نيفيو زاجريا. وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحفي عقب التوقيع أنه إنفاذًا للتوجيه الكريم بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في الأزمة الصحية التي يمرون بها قام المركز باستجابة عاجلة وتنفيذ عملية تكاملية وبرامج متنوعة لمواجهة وباء الكوليرا والتخفيف من آثاره, مبيناً أن قيمة المشروع تبلغ 299، 224 ، 8 دولارًا، تستفيد منه جميع محافظات اليمن, مشيراً إلى أن المركز سيرّ قافلة برية أمس الأول تحوي 550 طنًا من الأدوية والمستلزمات بمبلغ تجاوز 000 ، 200 ، 1 دولار، لتشخيص ومكافحة وعلاج وباء الكوليرا .