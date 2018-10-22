الربيعة: 35 مليار و298 مليون و 653 ألف دولار إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة

أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, أن المملكة العربية السعودية تعد رمزًا للعمل الإنساني في العالم وعلامة مضيئة في تقديم المساعدات للدول المحتاجة ودعم الشعوب المنكوبة طيلة تاريخها الزاهر.

وقال معاليه في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية: “بلغ إجمالي المساهمات المالية السعودية في المنظمات والهيئات الدولية مليار و909 ملايين و 601 ألف دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي المشاريع الإنسانية والتنموية والخيرية 33 مليار و 389 مليون و51 ألف دولار أمريكي، وبلغ إجمالي المساعدات المقدمة من المملكة 35 مليار و298 مليون و 653 ألف دولار أمريكي، مبينًا أن هذه المرحلة الأولى من منصة المساعدات السعودية من عام 2007 حتى هذا اليوم ، ويعكف المركز حاليًا على إعداد المرحلة الثانية التي تبدأ من عام 1996 إلى عام 2007 م.

وأضاف أن المملكة قدمت 5 مشاريع إنسانية بقيمة مليونين و201 ألف دولار أمريكي و 4 مشاريع تنموية بقيمة 62 مليون دولار أمريكي، بإجمالي 9 مشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 64 مليونًا و201 ألف دولار أمريكي لجمهورية أثيوبيا، وقدمت 26 مشروعًا إنسانيًا بقيمة 46 مليونًا و514 ألف دولار أمريكي، و مشروعين تنمويين بقيمة 66 مليون دولار أمريكي، و7 مشاريع خيرية بقيمة 5 ملايين و 575 ألف دولار أمريكي، بإجمالي 35 مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا وخيريًا بقيمة 118 مليون دولار و089 ألف دولار أمريكي لجمهورية أفغانستان، كما قدمت 7 مشاريع إنسانية بقيمة 18 مليون و766 ألف دولار أمريكي و7 مشاريع تنموية بقيمة 267 مليون و889 ألف دولار أمريكي، بإجمالي 14 مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا بقيمة 286 مليون و655 ألف دولار أمريكي للأردن.

وأشار إلى أن المملكة قدمت أيضًا 15 مشروعًا إنسانيًا بقيمة 10 ملايين و950 ألف دولار أمريكي و 14 مشروعًا تنمويًا بقيمة 392 مليون و619 ألف دولار أمريكي، بإجمالي 29 مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا بقيمة 403 ملايين و570 ألف دولار أمريكي لجمهورية السودان، وقدمت 37 مشروعًا إنسانيًا بقيمة 172 مليون و082 ألف دولار أمريكي ومشروعًا تنمويًا واحدًا بقيمة مليون و258 ألف دولار أمريكي ومشروعًا خيريًا واحدًا بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، بإجمالي 39 مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا وخيريًا بقيمة 173 مليون و390 ألف دولار أمريكي لجمهورية الصومال، وقدمت 11 مشروعًا تنمويًا بقيمة 310 ملايين دولار أمريكي ومشروعًا خيريًا واحدًا بقيمة 120 ألف دولار أمريكي، بإجمالي 12 مشروعًا تنمويًا وخيريًا بقيمة 310 ملايين و120 ألف دولار أمريكي للصين.

وأوضح الربيعة أن المملكة العربية السعودية قدمت 45 مشروعًا إنسانيًا بقيمة 546 مليون دولار و144 ألف دولار أمريكي ومشروعين تنمويين بقيمة مليون و136 ألف دولار أمريكي ومشروعًا خيريًا واحدًا بقيمة مليون و153 ألف دولار أمريكي، بإجمالي 48 مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا وخيريًا بقيمة 548 مليون و435 ألف دولار أمريكي لجمهورية العراق، وقدمت مشروعًا إنسانيًا واحدًا بقيمة 215 ألف دولار أمريكي و 6 مشاريع تنموية بقيمة 277 مليون و921 ألف دولار أمريكي ، بإجمالي 7 مشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 278 مليون و136 ألف دولار أمريكي للمملكة المغربية، وقدمت مشروعين إنسانيين بقيمة 404 آلاف دولار أمريكي و 5 مشاريع تنموية بقيمة 62 مليون دولار أمريكي، بإجمالي 7 مشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 62 مليون و404 آلاف دولار أمريكي لجمهورية النيجر، كما قدمت 278 مشروعًا إنسانيًا بقيمة 8 مليارات و 394 مليون و468 ألف دولار و 59 مشروعًا تنمويًا بقيمة 4 مليارات و878 مليون و842 ألف دولار و مشروعًا خيريًا واحدًا بقيمة 8 ملايين دولار ، بإجمالي 338 مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا وخيريًا بقيمة 13 مليار و281 مليون و310 آلاف دولار أمريكي للجمهورية اليمنية.

وأضاف الدكتور الربيعة أن المملكة قدمت 21 مشروعًا إنسانيًا بقيمة 67 مليون و986 ألف دولار أمريكي و3 مشاريع تنموية بقيمة 106 ملايين دولار و5 مشاريع خيرية بقيمة مليونين و 962 ألف دولار أمريكي، بإجمالي 29 مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا وخيريًا بقيمة 176 مليون و948 ألف دولار أمريكي لإندونيسيا ، وقدمت 7 مشاريع تنموية بقيمة 168 مليون دولار أمريكي لأوزبكستان، وقدمت 93 مشروعًا إنسانيًا بقيمة 192 مليون و270 ألف دولار أمريكي و 14 مشروعًا تنمويًا بقيمة 478 مليونًا و264 ألف دولار، و14 مشروعًا خيريًا بقيمة 5 ملايين و399 ألف دولار أمريكي، بإجمالي 121 مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا وخيريًا بقيمة 675 مليونًا و934 ألف دولار أمريكي لباكستان، وقدمت 5 مشاريع إنسانية بقيمة 5 ملايين و461 ألف دولار أمريكي و 3 مشاريع تنموية بقيمة 93 مليون و333 ألف دولار، بإجمالي 8 مشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 98 مليون و794 ألف دولار أمريكي لجمهورية بنغلاديش.

وأشار الربيعة كذلك إلى تقديم المملكة 4 مشاريع إنسانية بقيمة 4 ملايين و434 ألف دولار أمريكي و5 مشاريع تنموية بقيمة 82 مليون و200 ألف دولار أمريكي، بإجمالي 9 مشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 86 مليون و634 ألف دولار أمريكي لجمهورية بوركينا فاسو، وتقديم 4 مشاريع إنسانية بقيمة 720 ألف دولار و4 مشاريع تنموية بقيمة 48 مليون دولار أمريكي، بإجمالي 8 مشاريع بقيمة 48 مليونًا و720 ألف دولار أمريكي لجمهورية تنزانيا، وقدمت مشروعًا إنسانيًا واحدًا بقيمة 533 ألف دولار و8 مشاريع تنموية بقيمة 513 مليون و666 ألف دولار ، بإجمالي 9 مشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 514 مليون و200 ألف دولار أمريكي للجمهورية التونسية، وتقديم مشروعين إنسانيين بقيمة 202 ألف دولار ومشروعًا تنمويًا واحدًا بقيمة 30 مليون دولار ، بإجمالي 3 مشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 30 مليونًا و202 ألف دولار أمريكي لجزر القمر، وتقديم 5 مشاريع تنموية بقيمة 59 مليون و66 ألف دولار لجمهورية روندا، وتقديم 5 مشاريع إنسانية بقيمة 12 مليون و612 ألف دولار و 8 مشاريع تنموية بقيمة 281 مليون و933 ألف دولار، بإجمالي 13 مشروعًا بقيمة 294 مليون و545 ألف دولار أمريكي لجمهورية سريلانكا.

وأوضح معاليه تقديم المملكة 204 مشاريع إنسانية بقيمة مليارين و395 مليون و604 آلاف دولار ومشروعًا تنمويًا واحدًا بقيمة 140 مليون دولار، و4 مشاريع خيرية بقيمة 294 ألف دولار، بإجمالي 209 مشاريع إنسانية وتنموية وخيرية بقيمة مليارين و535 مليون و899 ألف دولار أمريكي للجمهورية العربية السورية، وتقديم 11 مشروعًا إنسانيًا بقيمة 44 مليون و 472 ألف دولار و 5 مشاريع تنموية بقيمة 96 مليون و800 ألف دولار، بإجمالي 16 مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا بقيمة 141 مليونًا و272 ألف دولار أمريكي لطاجيكستان.

وبين أن جرى تقديم مشروع إنساني واحد بقيمة 749 ألف دولار و5 مشاريع تنموية بقيمة 82 مليون و 270 ألف دولار ، بإجمالي 6 مشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 83 مليون و20 ألف دولار أمريكي لجمهورية غينيا، وتقديم مشروع إنساني واحد بقيمة 805 آلاف دولار و 7 مشاريع تنموية بقيمة 59 مليون و100 ألف دولار، بإجمالي 8 مشاريع إنسانية وإغاثية بقيمة 59 مليون و905 آلاف دولار أمريكي لقيرغيزستان، وقدمت 4 مشاريع تنموية بقيمة 128 مليون و666 ألف دولار أمريكي لجمهورية كوبا، وقدمت 4 مشاريع تنموية بقيمة 42 مليون و46 ألف دولار أمريكي لكوت ديفوار، وقدمت 6 مشاريع تنموية بقيمة 53 مليون و412 ألف دولار أمريكي لجمهورية كينيا، وقدمت مشروعين تنمويين بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لمملكة ليسوتو.

وبين الدكتور الربيعة أن المملكة قدمت 4 مشاريع إنسانية بقيمة 4 ملايين و137 ألف دولار أمريكي و6 مشاريع تنموية بقيمة 230 مليون و533 ألف دولار أمريكي، ومشروعًا خيريًا واحدًا بقيمة 403 ألف دولار، بإجمالي 11 مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا وخيريًا بقيمة 235 مليون و74 ألف دولار أمريكي للمالديف، وقدمت مشروعين تنمويين بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لجمهورية مالي، وقدمت مشروعًا إنسانيًا واحدًا بقيمة 279 ألف دولار و20 مشروعًا تنمويًا بقيمة مليار و949 مليون و333 ألف دولار أمريكي، بإجمالي 21 مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا بقيمة مليار و949 مليون و612 ألف دولار أمريكي لجمهورية مصر العربية، وقدمت 5 مشاريع إنسانية بقيمة 3 ملايين و773 ألف دولار و10 مشاريع تنموية بقيمة 345 مليون و400 ألف دولار، بإجمالي 15 مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا بقيمة 349 مليون و173 ألف دولار أمريكي لموريتانيا، وقدمت 3 مشاريع تنموية بقيمة 75 مليون دولار أمريكي لجمهورية نيبال، وقدمت 3 مشاريع تنموية بقيمة 73 مليون دولار ومشروعًا خيريًا بقيمة 213 ألف دولار ، بإجمالي 4 مشاريع تنموية وخيرية بقيمة 73 مليون و213 ألف دولار أمريكي لجمهورية أذربيجان، وقدمت مشروعين إنسانيين بقيمة 126 ألف دولار و3 مشاريع تنموية بقيمة 67 مليون دولار ، بإجمالي 5 مشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 67 مليون و126 ألف دولار أمريكي لجمهورية ألبانيا، وقدمت 3 مشاريع تنموية بقيمة 56 مليون دولار أمريكي لجمهورية البوسنة والهرسك، وقدمت مشروعين إنسانيين بقيمة مليون دولار أمريكي للجزائر، وقدمت مشروعين إنسانيين بقيمة 404 ألف دولار و5 مشاريع تنموية بقيمة 95 مليون و720 ألف دولار ومشروعًا خيريًا واحدًا بقيمة 45 ألف دولار، بإجمالي 8 مشاريع إنسانية وتنموية وخيرية بقيمة 96 مليون و169 ألف دولار أمريكي للسنغال.

وتابع معاليه أن المملكة العربية السعودية قدمت كذلك 4 مشاريع إنسانية بقيمة مليون و267 ألف دولار و3 مشاريع تنموية بقيمة 39 مليون دولار، بإجمالي 7 مشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 40 مليون و267 ألف دولار أمريكي للكاميرون، وقدمت 4 مشاريع إنسانية بقيمة 422 ألف دولار و 6 مشاريع تنموية بقيمة 56 مليونًا و203 ألف دولار ، بإجمالي 10 مشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 56 مليون و626 ألف دولار أمريكي لجمهورية بنين، وقدمت مشروعين تنمويين بقيمة 32 مليون دولار أمريكي لجمهورية بوروندي، وقدمت 3 مشاريع إنسانية بقيمة 538 ألف دولار و 3 مشاريع تنموية بقيمة 80 مليون دولار، بإجمالي 6 مشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 80 مليون و538 ألف دولار أمريكي لجمهورية تشاد، وقدمت مشروعين تنمويين بقيمة 29 مليون دولار أمريكي لجمهورية توغو، وقدمت كذلك مشروعًا تنمويًا واحدًا بقيمة 77 مليون دولار أمريكي لجمهورية أفريقيا الوسطى، وقدمت مشروعًا تنمويًا واحدًا بقيمة 18 مليون و666 ألف دولار لجمهورية جنوب السودان، وقدمت 13 مشروعًا إنسانيًا بقيمة 3 ملايين و544 ألف دولار و 5 مشاريع تنموية بقيمة 93 مليون دولار، بإجمالي 18 مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا بقيمة 96 مليون و544 ألف دولار أمريكي لجمهورية جيبوتي.

وقال: إن المملكة ساعدت أيضًا بتقديم مشروعين إنسانيين بقيمة مليون و563 ألف دولار و مشروعين تنمويين بقيمة 32 مليون دولار، بإجمالي 4 مشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 32 مليون و563 ألف دولار أمريكي لجمهورية زامبيا، وقدمت مشروعًا تنمويًا واحدًا بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمملكة سوازيلاند، وقدمت 3 مشاريع تنموية بقيمة 23 مليون و600 ألف دولار أمريكي لجمهورية سيراليون، وقدمت مشروعًا واحدًا بقيمة 20 مليون لجمهورية سيشيل، وقدمت مشروعين إنسانيين بقيمة 202 ألف دولار و 4 مشاريع تنموية بقيمة 56 مليون و 600 ألف دولار، بإجمالي 6 مشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 56 مليون و802 ألف دولار أمريكي لجمهورية غامبيا، وقدمت 3 مشاريع إنسانية بقيمة 223 ألف دولار ومشروعين تنمويين بقيمة 24 مليون دولار، بإجمالي 5 مشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 24 مليون و223 ألف دولار لجمهورية غانا.

كما قدمت 7 مشاريع تنموية بقيمة 82 مليون و966 ألف دولار أمريكي لفيتنام، وقدمت مشروعين تنمويين بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لجمهورية الرأس الأخضر، وقدمت مشروعًا إنسانيًا واحدًا بقيمة 3 ملايين و 400 ألف دولار لجمهورية كازاخستان، وقدمت مشروعًا إنسانيًا واحدًا بقيمة 12 مليون و342 ألف دولار ومشروعًا تنمويًا واحدًا بقيمة 16 مليون دولار، بإجمالي مشروعين إنسانيين وتنمويين بقيمة 29 مليون و342 ألف دولار أمريكي لكوسوفو، وقدمت مشروعًا تنمويًا واحدًا بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لجمهورية ليبريا، وقدمت مشروعًا تنمويًا واحدًا بقيمة 12 مليون دولار أمريكي لجمهورية مدغشقر، وقدمت 3 مشاريع تنموية بقيمة 36 مليون دولار أمريكي لجمهورية ملاوي، وقدمت مشروعين إنسانيين بقيمة 419 ألف دولار لدولة إريتريا، وقدمت مشروعًا خيريًا واحدًا بقيمة 5 آلاف دولار لإسبانيا.

وأوضح معالي الدكتور عبدالله الربيعة في ختام تصريحه, أن المملكة نهر عطاء لا ينضب وسوف تستمر بمساعدة المحتاجين في جميع القطاعات الإنسانية والإغاثية والتنموية والخيرية، داعيًا الله أن يديم على المملكة العربية السعودية الأمن والأمان والازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .