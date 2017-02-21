الربيعي : سنقدم مستوانا الحقيقي اليوم
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جدة – أحمد إلياس
أكد اللاعب سعيد الربيعي ، أن مباراة فريقه اليوم أمام فريق بونيودكور الأوزبكي مواجهة قوية. وشدد على أن لاعبي الأهلي لديهم العزيمة للخروج اليوم بنتيجة تسعد جماهيرهم، وقال الربيعي: نحن نلعب مباراة صعبة أمام فريق جيد، ويملك لاعبين على مستوى عال، ولكن ايضاً المنافس يدرك القيمة الفنية للأهلي، وأعتقد أن كلا الفريقين يحترم الآخر، وتابع: المنافس فريق محترم، واستطاع تجاوز الجيش القطري في الملحق.وأضاف الربعي: دوري أبطال آسيا بطولة قوية، وكلنا أمل في تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهيرنا، ولدينا عزيمة قوية لإسعاد جماهيرنا اليوم، وتحقيق أول ثلاث نقاط لنا، وسنظهر فنياً بالشكل المميز عن المباراة السابقة في الدوري.
الوسوم:الربيعي : سنقدم مستوانا
التصنيف: الرياضة
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