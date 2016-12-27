الرحيلي: الروح سلاحنا للنهائي
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أوضح اللاعب الشاب أحمد الرحيلي حارس فريق الأهلي الأول لكرة القدم أن مباراة الليلة بين الجارين الأهلي والاتحاد ستكون صعبة على الفريقين، وقال: هدفنا اليوم هو الفوز ولا غيره، ونفكر في هذه المباراة مثلما نفكر عادة في أية مباراة، وسننافس شقيقنا الاتحاد على التأهل للنهائي، وبالعزيمة والثقة الكبيرة الموجودة لدى لاعبينا سنتأهل – بإذن الله- للمباراة النهائية. وسنبذل كل ما نملك من إمكانيات؛ من أجل الفوز اليوم وفي المباريات المقبلة. الفريق الذي سيكون في كامل تركيزه ويملك الروح القتالية في الملعب، سيكون أقرب للفوز، وأعتقد أن المباراة ستشهد اليوم تنافسا، وندية في الملعب بين الفريقين، وسنلعب بالروح الأهلاوية العالية؛ من أجل التأهل.
التصنيف: الرياضة
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