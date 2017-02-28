الرشيد رئيسا تنفيذيا لشركة مطارات الرياض

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

أعلنت شركة مطارات الرياض تعيين المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للشركة، اعتباراً من شهر إبريل 2017م، وذلك في إطار اهتمامها بتطوير وتشغيل مطارات الرياض والمناطق التابعة لها، ومنها مطار الملك خالد الدولي.

وتسعى الشركة ضمن خططها الاستراتيجية إلى تطوير مطارات جديدة أعلنت عنها الهيئة العامة للطيران المدني لمواكبة رؤية المملكة 2030، وبرامج خصخصة المطارات، وضمان تشغيل هذه المطارات بأفضل المعايير العالمية ويجعل مطارات المملكة واجهة مشرفة لزوارها.

وقد تولى المهندس الرشيد قبل انضمامه للشركة منصب مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” منذ مطلع 2012م، أشرف خلالها على 35 مدينة صناعية، وأكثر من 6 آلاف عقد استثماري، وبحجم استثمارات إجمالية بلغ أكثر من 500 مليار ريال في المدن الصناعية،

كما أشرف على ابتكار منتجات خاصة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة، ورواد الأعمال، والمرأة، بالإضافة إلى قيادة مشروعات تحول المدن الصناعية لمنظومة متكاملة المرافق والخدمات عبر دعمها بالمشاريع الإسكانية والخدمية والاستثمارية، ومنصب نائب رئيس مجلس ادارة شركة مطارات الرياض مطلع هذا العام.