الركود يدفع شركات الأسمنت لوقف إنتاجها

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جدة ــ البلاد

تتجه عدد من شركات ومصانع الأسمنت إلى إيقاف بعض خطوط الإنتاج لتخفيض طاقتها الإنتاجية، وذلك بعد ارتفاع مخزونها من الأسمنت إلى أكثر من مليون طن، فضلاً عن استمرار تكدس مخزونها من “الكلنكر”، وعدم قدرتها على التصريف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الرياض، شعيل العايض أن قطاع الأسمنت يشهد حالة من الركود، ما رفع كميات مخزون المصانع والشركات المنتجة، مؤكدا إن بعض شركات الأسمنت سوف توقف عددا من خطوط الإنتاج لمدة ربما تتجاوز الثلاثة أشهر حتى تتمكن من تصريف المخزون، إضافة إلى الحد من ارتفاع المخزون لديها، للتماشي مع حالة الطلب، مشيرا إلى أن المخزون مرتفع لدى شركات الأسمنت، إذ وصل إلى أكثر من مليون طن من الأسمنت.

وأشار إلى أن خطوط الإنتاج تختلف من شركة إلى أخرى، حيث توجد خطوط طاقتها 3000 طن وأخرى 4000 أو 5000، ومنها ما يصل إلى 6000 طن، حسب سعة الخطوط التصميمية في كل مصنع أسمنت.