الرماة السعوديين يتأهلون للأدوار النهائية في بطولة آسيـا

تأهل الرماة السعوديون للأدوار النهائية في منافسات كأس آسيا “المرحلة الثانية” التي تجري منافساتها في مدينة مانيلا بالفلبين بمشاركة أكثر من 140 لاعباً يمثلون 13 دولة آسيوية .

وتأهل الرامي فارس العتيبي لدور الـ 16 بعد أن حصد 649 نقطة في منافسات القوس الأولمبي

فيما جمع الرامي عبدالإله بن علي 645 نقطة الذي تأهل للدور نفسه برفقه الرامي منصور علوي أيضاً .

ويواجه الرامي منصور علوي زميله فارس العتيبي في الدور المقبل الذي سيقام صباح غد الأحد

فيما يواجه عبدالإله بن علي نظيرة الفلبيني خافيير مارك .

وفي نفس السيـاق تأهل الرامي عبدالعزيز الروضان لدور الثمانية بعد أن جمع 685 نقطة

في منافسات قوس البكرة و سيواجه الرامي التايواني شين هسوان بعد غد الأثنين .