الرمز ( خالد )

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حاتم العطرجي

* خالد الحب.

* خالد العشق.

* خالد الرمز.

* إنه عنوان التواضع.

* إنه عنوان الإخلاص.

* إنه عنوان الوفاء.

* إنه عنوان العطاء.

* نعم، إنه عاشق وملهم بحب الأهلي.

* نعم، إنه الأب الروحي لكل ملكي.

* نعم، إنه قائد إنجازات قلعة الكؤوس.

* أعطى، ولا زال يُعطي لهذا الكيان.

* يُدعم بلا كلل.

* يُدعم بلا حدود.

* يُدعم بلا حواجز.

* فما أجمل ذلك الحب.

* فخالد، والأهلي مثال للحب والإبداع، وتحول ذلك لصناعة المجد الأهلاوي.

* وكل إنجاز لسفير الوطن خلفه الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله ورعاه.

* فقدم للنادي الأهلي بشكل خاص، وللرياضة السعودية بشكل عام، الكثير والكثير على مدى سنوات طوال، وخدم الوطن الغالي، ومستمر في ذلك، وقدم مالا يقدمه غيره، ليسجل اسمه في صفحات التاريخ الذهبي.

* يعمل بصمت.

* فكل عشاق الأهلي هم ( خالد ).

* وكل محبي الأهلي هم ( خالد ).

* لك الحب يا خالد.

* لك العشق يا خالد .

* وعبر الزمان سنمضي معاً.

رؤيا :

الأهلي …( خالد ).