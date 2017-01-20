الرمز يتكفل بالتزامات الأهلي لدى الاحتراف .. والمرزوقي يثمن دعمه

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جدة – احمد الياس

تكفل الرمز الاهلاوي الامير خالد بن عبدالله بجميع مستحقات الفريق المالية في المرحلة الماضية ليتمكن الفريق من تسديد الالتزامات والتي منها تسجيل اللاعبين سعيد المولد والعراقي سعد الامير اللذين تعاقدت معهما الادارة خلال فترة الانتقالات الشتوية بالاضافة للحارس محمد العويس الذي سيوقع غدا رسميا بالنادي.

من جانبه اكد أحمد المرزوقي رئيس النادي الاهلي ان الكيان الاهلاوي لا خوف عليه في ظل وجود الرمز الامير خالد بن عبدالله في دعمه المستمر واللامحدود الذي يجده النادي وكل الادارات السابقة المتعاقبة على النادي واصفاً دعمه الاخير بالغير مستغرب منه .

وقامت الادارة الاهلاوية بتحويل الحوالات البنكية للاعبين العراقي سعد الامير وسعيد المولد بهدف تسجيلهم رسميا في كشوفات الفريق من لجنة الاحتراف ، وسلمت الادارة راتب شهرين للاعبين والعاملين في النادي بعد دعم الامير خالد.