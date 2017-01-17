الرميح يلتقي وزير التنمية والنقل الأسباني

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الرياض – البلاد

التقى معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح في الرياض أمس، معالي وزير التنمية والنقل والأشغال العامة الأسباني أنيغيو دي لاسيرنا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وأسبانيا في مجالات النقل والسكك الحديدية، من ضمنها مشروع قطار الحرمين السريع، الذي يربط مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاقتصادية، الذي تنفذه عدد من الشركات الأسبانية.