العدد 21817 17 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الرميح يلتقي وزير التنمية والنقل الأسباني

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الرميح يلتقي وزير التنمية والنقل الأسباني
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الرياض – البلاد

التقى معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح في الرياض أمس، معالي وزير التنمية والنقل والأشغال العامة الأسباني أنيغيو دي لاسيرنا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وأسبانيا في مجالات النقل والسكك الحديدية، من ضمنها مشروع قطار الحرمين السريع، الذي يربط مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاقتصادية، الذي تنفذه عدد من الشركات الأسبانية.

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التصنيف: محليات

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