(الرنقي) يطل مع جدة .. وخليفة يطالب بالجدية

جدة – محمد صالح

استأنف فريق جدة، أمس تدريباته، تحت اشراف المدرب حسن خليفة، وذلك استعداداً لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان على ملعب “البنك الأهلي”.

وشهد المران انضمام المهاجم عثمان الحاج “مواليد” في أول ظهور رسمي، والذي عقد اجتماعاً مع المدرب خليفة، كما انضم اللاعب فيصل معوضة لخوض تجربة مع الفريق.

وقبل انطلاقة التدريبات، طالب حسن خليفة اللاعبين بالعمل الجاد والروح العالية خلال المرحلة القادمة،، مؤكداً أن الفريق يضم نخبة من النجوم القادرة على تقديم المستويات الفنية، التي تخدم فريق جدة في الموسم القادم.

بعدها أجرى اللاعبون تدريبات لياقية مكثفة تحت إشراف مدرب اللياقة الجزائري محمد أمين، وسط متابعة مدرب الفريق، عقبها طبق المدرب الوطني عدداً من التمارين التكتيكية، ثم خوض مناورة على مساحة الملعب.

من جانب آخر، واصل اللاعب قاسم المستوى علاجه الطبيعي تحت إشراف طبيب النادي محمد العوني.