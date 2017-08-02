الروابي يكسب الغيث..وتعادل العميد والفيصل

عسفان- البلاد

ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة عسفان الأولى لكرة القدم أقيمت أمس مباراتان حيث جمعت المباراة الأولى فريقي شباب الروابي والغيث وأنتهت المباراة بفوز فريق الروابي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة شهدت تكافؤا كبيرا بين الفريقين حيث انتهى شوطها الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله، سجل للروابي هدف التقدم عن طريق اللاعب عامر عبده وعادل لفريق الغيث لاعبه عزوز حسين بعد خطأ من حارس المرمى مع بداية الشوط الثاني يباغت فريق الروابي فريق الغيث بهدف ثان غير موازين المباراة ، واحدث مدرب الفريق تغييرا بنزول اللاعب سعود عباس الذي تسبب في ضربة جزاء لصالح فريقه تقدم لها اللاعب محمد الشمراني محرزا الهدف الثالث لفريقه ..

وبعد لحظات قلص الفارق اللاعب كنيدي بعد تمريرة خذ وهات ترجمها داخل الشباك ولكن الوقت لم يسعف الغيث لمعادلة النتيجة واطلق الحكم الصافرة بتقدم الروابي 3-2 .وكان لاعب الغيث عزوز حسين قد فاز بلقب نجم المباراة

فيما جمع اللقاء الثاني فريقي العميد و الفيصل وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لمثله حيث سجل هدف التقدم للعميد لاعبه عماد بعد كرة مرتدة من حارس المرمى و مع بداية الشوط الثاني مرر لاعب الفيصل رامي كرة ذهبية للاعب موسى نور ليضعها داخل الشباك هدف تعادل فيما فاز بنجم المباراة لاعب الفصل عبدالرحمن درمان.

من جهة أخرى أعلنت اللجنة المنظمة بقيادة الرائد بندر البشري زيادة مكافأة المركز الاول من 12 ألف ريال إلى 20 ألفا ، وصاحب المركز الثاني من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال.

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