الروضـان يدشن مشاركة منتخب السهام في بطولة العالم

متابعة- حمودالزهراني

يدشن رامي منتخبنا الوطني للسهام، عبدالعزيز الروضان اليوم، انطلاق مشاركة المنتخب السعودي للسهام في بطولة كأس العالم “المرحلة الأولى” والتي تحتضنها مدينة شانغهاي الصينية خلال الفترة من 24-29 من شهر أبريل الجاري، بمشاركة 195 رامياً يمثلون 45 دولة.

ويبدأ الروضان اليوم مشاركته في الأدوار التمهيدية في منافسات “القوس البكرة” بعد أـن أجرى يوم أمس تدريبه الرسمي على ميدان الرماية،

وسيشارك في مرحلتين في نفس اليوم، في حال تأهله ؛إذ ستقام ظهراً منافسات الأدوار “1/48 , 1/24″ فيما يبدأ زملاؤه ” عبدالإله بن علي، وفارس العتيبي، ومنصور علوي” غداً الأربعاء مشاركتهم في منافسات “القوس الأولمبي” بنفس النظام.