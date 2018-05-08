الرويس: المملكة تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بتوفير الجيل الخامس في المملكة

أكد معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس أن المملكة تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات التي تعنى بتوفير الجيل الخامس في المملكة، وأن تكون من الدول السباقة في توفيرها وتفعيلها للاستفادة المبكرة من المكتسبات التي ستحققها هذه التقنية.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة التي انعقدت أمس في مدينة كيغالي بدولة روندا، مبيناً أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يحظى بدعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وهو ما جعل المملكة تتجاوز السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة من قبل اللجنة؛ إذ أن المملكة من خلال رؤيتها 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 شرعت في تنفيذ خطة وطنية ممولة للنطاق العريض، وتجاوز معدل انتشار مستخدمي الإنترنت في المملكة 82% بنهاية عام 2017م.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه فخامة رئيس جمهورية رواندا بول كغامي، بمشاركة العديد من الوزراء ورؤساء الشركات، التحديات أمام تبني تقنية الجيل الخامس من خلال المشاركة في البنية التحتية لشبكات الاتصالات من قبل المشغلين، واستحداث آليات للاستثمار في تطوير البنية التحتية، وحماية حقوق المستخدمين المتمثلة في الخصوصية وأمن المعلومات، كما تم أثناء الاجتماع مراجعة أهداف لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة لعام 2025 التي تشمل أن يكون لدى جميع البلدان خطة أو استراتيجية وطنية ممولة للنطاق العريض بحلول عام 2025، وأن يصل معدل انتشار مستخدمي الإنترنت إلى 75 % على مستوى العالم و65% في البلدان النامية و35% في أقل البلدان نمواً.

وعلى هامش أعمال اللجنة؛ عقد الدكتور الرويس عدة اجتماعات ثنائية مع معالي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، والرئيس التنفيذي لمنظمة أفريقيا الذكية حمدون توريه، كما تمت المشاركة في اجتماعات الفرق التابعة للجنة التي تم تكوينها سابقاً حول موضوع ريادة الأعمال الرقمية، والصحة الرقمية، والتأهب الوبائي، والدول الضعيفة.