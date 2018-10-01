الرويس: توطين وظائف “الاتصالات” هدف استراتيجي لـ”رؤية 2030″

دشَّنت شركة أريكسون برنامج التوطين لجميع المستويات في الشركة (القيادات، الإدارة الوسطى، حديثي التخرج)، برعاية محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس؛ بهدف تمكين الكوادر الوطنية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية النوعية للكفاءات السعودية، ورفع معدلات السعودة في الشركة وزيادة الكفاءات السعودية فيها.

وأكّد الدكتور الرويس أنّ توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد هدفًا استراتيجيًا للهيئة وفقًا لرؤية المملكة 2030، مقدمًا شكره لشركة أريكسون على مبادرتها للتوطين في جميع مستويات الشركة.

وفي سياقٍ متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة اريكسون السعودية ماتياس جونسن: “إن الشركة تقوم بجهود لتوطين الوظائف تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بهدف الوصول لنسبة سعودة تتجاوز 65% بحلول عام 2020 في جميع مستويات الشركة”.

وأبان أن الشركة استحدثت البرنامج لتدريب وتوظيف الخرجين الجدد في مجالات الهندسة الكهربائية، الصناعية وتقنية المعلومات من خلال توظيف 35 خريجًا وخريجة خلال هذا العام.