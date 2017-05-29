الرويلي يطلب العودة رسميًا للتعاون

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الرياض- البلاد

أبدى اللاعب عبد المجيد الرويلي لاعب نادي الهلال، أنه يرغب بشدة للعودة لصفوف سكري القصيم مرة أخرى، ولو على سبيل الإعارة. ويذكر أن الرويلي قد تألق في الموسم الماضي مع التعاون، وقاد الفريق للمركز الرابع الذي أهله للبطولة الآسيوية؛ حيث نجح في تسجيل 13 هدفا، وصنع هدفين، وكان هناك صراع دائر على ضم اللاعب من أكثر من ناد من أندية القمة، ولكن اللاعب فضل الانتقال لصفوف الهلال؛ حتى أصبح أحد أعمدته الرئيس،ة ولكنه تفاجأ أن رامون دياز يضعه على مقاعد البدلاء، ولا يستعين به إلا في بعض فترات بسيطة . وأكد مصدر مقرب من الإدارة الهلالية أن الإدارة في طريقها للموافقة على إعارة الرويلي إلى التعاون؛ بناء على تقرير رامون دياز، والذي لم يعتمد على اللاعب بصورة كبيرة في الموسم الفائت، حيث لم يشارك إلا في 7 مباريات فقط كأساسي، ومثلهم كبديل، ولم يسجل إلا هدفا واحدا فقط.