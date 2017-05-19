الرياض تحتضن مؤتمر دول آسيا لكفاءة الطاقة

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الرياض ــ واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحتضن مدينة الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 13 صفر 1439هـ، مؤتمر ومعرض دول آسيا لكفاءة الطاقة، وذلك بحضور الوزراء المشاركين في اجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا، ووزراء الطاقة بمجموعة العشرين، وعدد كبير من الشركات العالمية.

ويهدف المؤتمر الذي يقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومنتدى الطاقة العالمي ( IEF ) إلى مناقشة الموضوعات الملحة المسببة لارتفاع استهلاك الطاقة، وتعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات الاستهلاكية الرئيسة.

ويسلط المؤتمر الضوء على جهود المملكة في مجال كفاءة الطاقة، واهتمامها بالحد من التغير المناخي في العالم ضمن الجهود الدولية في هذا المجال، من خلال جلسات علمية وورش عمل مكثفة تقدم خلالها أبرز التجارب والخبرات الدولية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها، كما يقدم المعرض المصاحب لفعاليات المؤتمر تجارب وعروض لأبرز الشركات المحلية والدولية في هذا المجال.