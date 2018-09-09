الرياض تستضيف فعاليات ملتقى الصحة العالمي.. الاثنين

ينطلق الاثنين المقبل، ملتقى الصحة العالمي، الذي يفتتحه وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويشتمل الملتقى على العديد من المؤتمرات المتخصصة، إلى جانب مجموعة أوراق العمل، المرتكزة على سبع محاور رئيسة، تتمثل في (مؤتمر الصحة الإلكترونية، ومنتدى المختبرات الطبية، والمنتدى الكلي للأشعة، واحتضان مؤتمر المستقبل، ومؤتمر الاستثمار في الرعاية الصحية والتمويل والسداد، ومؤتمر الرعاية الصحية المستند إلى القيمة، ومؤتمر ابتكار الرعاية الصحية).

وتستهدف المؤتمرات المتخصصة التي يتضمنها الملتقى، جميع العاملين في القطاع الصحي من الأطباء وصانعي القرار والمديرين التنفيذيين وغيرهم التنفيذيين وغيرهم.

وينتظر أن تناقش على هامش الملتقى العديد من الموضوعات الرئيسية بما في ذلك تأثير السياسة على الرعاية الصحية، والاستثمار والابتكار في الرعاية الصحية، إلى جانب معرض يضم فصلًا دراسيًا “للكتابة العلمية والنشر”، بوصفه البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز مهارات الكتابة لمهنيي الرعاية الصحية، وسيعمل على تعريف المشاركين بالمفاهيم والقضايا المتعلقة بالكتابة العلمية مثل معايير التأليف.

وسيتيح الملتقى منصة تجارية مخصصة لكل من له علاقة بمجال الرعاية الصحية، بما في ذلك التجار والموزعين ومصنعي المعدات الطبية، وكذلك الأطباء والمهنيين في المنطقة.