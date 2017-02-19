الرياض تواجه الأمطار بـ 800 مضخة وآلية و1200عامل ومشرف

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الرياض – البلاد

كثفت أمانة منطقة الرياض من جهودها في مباشرة ونزح تجمعات المياه من بعض الطرق والشوارع والمواقع غير المخدومة بشبكة سيول وذلك عقب الأمطار التي شهدتها مدينة الرياض ضمن خطة متكاملة لمواجهة السيول بمشاركة إدارات الأمانة المختلفة والبلديات التابعة لها.

وزودت الفرق الميدانية بأكثر من ( 800) مضخة وآلية و (1200) عامل ومشرف باشروا جميع مواقع التجمعات فور هطول الأمطار مزودين بـمضخات ثابتة ومتحركة يتم نقلها بواسطة سيارات مجهزة لهذه الحالات مع التقيد باستخدام وسائل السلامة واللوحات التحذيرية.

وتفاعلاً مع التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد حول التقلبات الجوية والحالة المطرية على العاصمة الرياض وكإجراء استباقي باشرت فرق الأمانة متابعة الأنفاق تفاديا لأية حوادث قد تحصل لا قدر الله بالإضافة إلى توجيه عبارات إرشادية من خلال اللوحات الإلكترونية لتحذير سائقي السيارات أثناء هطول الأمطار.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد أنشأت “مركز المراقبة والتحكم ” لمراقبة الأنفاق خلال موسم الأمطار باستخدام نظام “اسكادا”، حيث يتميز النظام بمراقبة مستويات المياه داخل الخزانات التجميعية وإمكانية تشغيل المضخات الغاطسة عن بُعد، وكذلك تأمين الطاقة الاحتياطية لتشغيل الإنارة والمضخات في حال انقطاع التيار عند أي عطل -لا سمح الله-.