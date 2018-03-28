الرياض.. ضبط 112 مخالفة توطين في قطاعي الشقق ومنافذ تأجير السيارات

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة حملة تفتيشية مفاجئة على قطاعي الشقق والفنادق ومنافذ تأجير السيارات في مطار الملك خالد فجر الأربعاء الموافق1439/7/11 هـ أسفرت عن ضبط “112” مخالفة.

وأفاد مدير عام فرع الوزارة يوسف السيالي أن المفتشين قد زارو نحو “138” منشأة في قطاع الفنادق

ورصدوا “84” مخالفة توطين و “4” مخالفات للمادة “33” بينما ضبطوا “24” مخالفة

في منافذ تأجير السيارات التي تعمل بنظام 24 ساعة، بعد أن تمت زيارة “30” محلاً.

وأوضح أن هذه الزيارات المفاجئة تأتي ضمن خطة فرع الوزارة بمنطقة الرياض لمتابعة أصحاب المحلات

والتأكد من تطبيقهم لقرارات الوزارة المتعلقة بتوطين عدد من القطاعات والأنشطة.

وبين السيالي أن توطين هذه الوظائف يهدف إلى ضخ المزيد من فرص العمل للشباب السعوديين، بما يساهم في خفض نسب البطالة والمساعدة في تحقيق رؤية 2030، داعياً أصحاب المنشآت الالتزام بهذه القرارات حتى لا يتعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات.