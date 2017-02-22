الرياض على موعد مع محمد عبده مطلع مارس

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جدة ــ البلاد

أعلنت شركة متخصصة في تنظيم الحفلات الغنائية إقامة حفل غنائي للفنانين السعوديين، محمد عبده وراشد الماجد، في مدينة الرياض، حيث من المقرر إقامته في التاسع من مارس القادم بمركز الملك فهد الثقافي.

ويأتي الحفل بعد عودة الحفلات الغنائية للمملكة وإقامة حفل لمحمد عبده في جدة، بعد غياب دام 9 سنوات عن المملكة.

وكان سعوديون قد طالبوا بحفلات غنائية، في الرياض أسوة بمدينة جدة، التي شهدت مؤخرا عدة فعاليات ترفيهية، كان آخرها فعالية “كوميك كون” العالمية.

ورغم استمرار الجدل بين الرفض والقبول لدى السعوديين، فان هيئة الترفيه لم تتردد في أحياء الأنشطة الفنية والترفيهية في أرجاء المملكة، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.