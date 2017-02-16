الريال السعودي يرتفع 40% أمام 12 عملة رئيسة

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جدة ــ البلاد

حقق الريال السعودي قفزة نوعية أمام العملات الرئيسة في العالم، وارتفع سعر صرف الريال السعودي أمام 12 عملة رئيسة، وحقق ارتفاع بنحو 40% أمام أربع عملات عالمية .

وارتفع الريال بنسبة 81 % أمام الريال البرازيلي، و58% أمام الليرة التركية، و48% مقابل الين الياباني، و41 % مقابل الدولار الأسترالي.

وقفز الريال آخر خمس سنوات بنسبة 22% أمام الروبية الهندية، و17% أمام اليورو، و13% أمام البات التايلاندي، و6% مقابل الجنية الاسترليني. وارتفع الريال بنسبة 4% أمام الفرنك السويسري، و3% أمام الوان الكوري الجنوبي، بينما استقر أمام اليوان الصيني والدولار الأمريكي بحكم ربطه به.

ورغم التراجعات الحادة في أسعار النفط، قفز سعر صرف الريال السعودي خلال عام 2016، أمام معظم العملات الرئيسة في العالم، بنسبة تراوحت بين 1% إلى 8%. ومن بين 12 عملة رئيسة في العالم خلال 2016، ارتفاع الريال السعودي مقابل عشر عملات منها بأكثر من 1%، فيما استقر أمام الدولار الأمريكي بحكم ربطه به عند مستوى 3.75 ريال، فيما تراجع أمام عملة واحدة فقط.

وصعد خلال العام بنسبة 8% أمام الريال البرازيلي، و4% مقابل الليرة التركية، وبنحو 2 % أمام كل من “الوان الكوري الجنوبي. والبات التايلاندي، والدولار الأسترالي، والروبية الهندية، واليوان الصيني، والجنية الاسترليني”.

وارتفع بنسب تقارب 1% أمام عملات “الجنية الاسترليني، والفرنك السويسري، واليورو”، بينما استقر أمام الدولار الأمريكي، إلا أنه تراجع فقط أمام الين الياباني بنسبة 0.8 % خلال العام. ويأتي استقرار الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي، نتيجة ربط الأول بالأخير منذ أكثر من 30 عاما، عند 3.75 ريال سعودي.

وبعد تراجع أسعار النفط، كان الريال السعودي تعرض لبعض التذبذب في السوق الآجلة أمام الدولار الأمريكي، ما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لتجديد موقفها الرسمي بالإبقاء على سياسة ربط الريال السعودي عند 3.75 للدولار الأمريكي.