الريال السعودي يعادل الليرة التركية لأول مرة منذ سنوات

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جدة ــ البلاد

اقترب سعر صرف الريال السعودي من مساواة الليرة التركية، متأثرا بهبوط العملة التركية الحاد مقابل الدولار.

وانخفضت الليرة التركية بنحو 2.5%، لتسجل مستوى قياسيا جديدًا عند نحو 3.73 ليرات مقابل الدولار، بينما سجلت الليرة التركية 1.00987 مقابل الريال السعودي.

وجاء ارتفاع الدولار بعدما صدرت بيانات تظهر نموًا قويا للأجور في الولايات المتحدة، وهو ما يعزز مسوغات رفع أسعار الفائدة الأساسية بوتيرة متسارعة في عام 2017، وبالتالي يجعل العملة الأمريكية أكثر جاذبية.

وفضلًا عن ارتفاع الدولار، فإن الليرة التركية تعاني في الأشهر الأخيرة؛ بسبب المخاوف الأمنية والسياسية في البلاد، لا سيما مع تكرار التفجيرات والهجمات المسلحة في مدن كبرى.

وتعمل الحكومة التركية على دعم الليرة بشكل غير مباشر، حيث بدأت استخدامها في تعاملات تجارية بالعملات المحلية مع بعض الدول، بدلًا من استخدام عملة وسيطة كالدولار أو اليورو.

وقد دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك -في أكثر من مناسبة- إلى بيع ما يملكونه من عملات أجنبية وشراء الليرة التركية أو الذهب في مقابلها، لدعم الاقتصاد الوطني.