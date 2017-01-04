الريشة الطائرة ترسم خارطة الموسم الجديد

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الرياض- البلاد

عقدت اللجنة السعودية للريشة الطائرة اجتماعها الثاني والعشرين برئاسة مقرن بن محمد المقرن رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومنسوبي اللجنة وذلك بمقر اللجنة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي .

وتم خلال الاجتماع مناقشة البرنامج الزمني للموسم القادم 2017، وتحديد مواعيد التصفيات والبطولات المحلية والخارجية والمعسكرات الداخلية والخارجية، إضافة لتحديد الدورات التدريبة للحكام والمدربين ودورات الاتحاد الآسيوي،

وبرنامج وقت الريشة والمخصص للمدرسين، والذي يقدمه عدد من المدربين السعوديين المعتمدون لدى الاتحاد الآسيوي . من جهة أخرى ناقش أعضاء المجلس كافة العقبات والمعوقات التي واجهت اللجنة خلال الموسم الماضي، وذلك في سبيل التطوير وصقل المواهب الشابة؛ لما يحقق الطموحات في المنافسات الخارجية التي تنتظر منتخب المملكة للريشة الطائرة مستقبلاً .