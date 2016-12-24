الزبيدي والربيعي يحنان للاتفاق

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جدة – وليد جاد

لعل لحظات الاشتياق اخذت لاعبي الفريق الاهلاوي الاول لكرة القدم علي الزبيدي القادم للاهلي من الاتفاق و سعيد الربيعي الذي خاض فترة احتراف لمدة موسم في ذات الفريق ( اعارة ) الى بعض من المسؤولين عن الفريق الاول الاتفاقي ، و تبادل اطراف الحديث وقبله السلام والعناق الحار في لقطة حظيت باحترام جميع من شاهدها.

يذكر ان مباراة الفريقين مساء امس الأول التي جمعتهم على ملعب الجوهرة بجدة انتهت لمصلحة الفريق الاهلاوي بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف اتفاقي في مباراة الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل.