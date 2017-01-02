الزراعة تستهلك 45% من المياه العذبة

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جدة ــ البلاد

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع استهلاك القطاع الزراعي للمياه العذبة بنحو 14.41 مليار متر مكعب في العام 2010م ليسجل نحو 20.83 مليار متر مكعب في العام 2015م أي بارتفاع يقدر بنحو 45% خلال 5 سنوات.

يأتي هذا على العكس مما هو متوقع خاصة وأن المملكة بدأت منذ العام 2008م بإجراء خفض تدريجي لزراعة القمح محليا والتحول نحو الاستيراد من الخارج بداية من العام 2016 بهدف ترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي.

واظهرت بيانات التقرير ارتفاع استهلاك المياه العذبة الى نحو 17.16 مليار متر مكعب في العام 2010م ليصل إلى نحو 24.45 مليار متر مكعب في العام 2015م أي بارتفاع 42.5 % خلال 5 سنوات.