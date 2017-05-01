الزراعة تشدد على دور الطب البيطري في صحة البيئة

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الرياض- البلاد

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة لحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان على دور الطبيب البيطري في الحفاظ على سلامة وصحة البيئة وعدم تلوثها بالجراثيم الممرضة والمضادات الحيوية والمبيدات وذلك بتوعية المجتمع للاستخدام الأمثل لها،

مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطري يغطي هذا العام موضوع من أهم وأخطر مواضيع الساعة إلا وهو موضوع مقاومة الميكروبات للمضادات (AMR)وهو موضوع يلعب الطبيب البيطري فيه دوراً محورياً مهماً وذلك خلال المنظور العالمي عالم واحد ، صحة واحدة ويبرز دور الطبيب البيطري في الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة الميكروبات المقاومة لها في الحيوان وكذلك حماية الإنسان من انتقال هذه البكتيريا المقاومة من الحيوانات المصابة وتوفير غذاء صحي خالي من بقايا المضادات الحيوية بالالتزام بفترة التحريم .

جاء ذلك خلال حفل اليوم العالمي للطبيب البيطري الذي نظمته الوزارة اليوم تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بقاعة مكارم في فندق ماريوت.

عقب ذلك ألقى نائب مدير إدارة الثروة الحيوانية بالقصيم الدكتور العربي مهيدي العميم كلمة الأطباء البيطريين استعرض خلالها مهام وواجبات مهنة الطبيب البيطري في الحفاظ على ثروات الوطن وصحة المواطن، مشيراً إلى أن الطبيب البيطري هو المسؤول الأول عن الثروة الحيوانية والأمين عليها وعلى صحتها وعلى إكثارها والحفاظ على سلالتها الأصيلة وحمايتها ووقايتها ضد الأمراض المستوطنة أو الوافدة وكذلك توفير الأمن الغذائي من البروتين عالي الجودة والصالح للاستهلاك الآدمي.