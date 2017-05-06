الزعقان ينتقل للعميد

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جدة- البلاد

تداولت جماهير الاتحاد، صورة للاعب نادي الفتح، المعار من الاتفاق علي الزقعان؛ حيث ظهر اللاعب مرتدياً قميص النمور في غرفة الملابس عقب نهاية مواجهة الفتح والاتحاد، في الجولة الأخيرة للدوري، وكان اللاعب قد نشر الصورة على حسابه الخاص في السناب شات، في إشارة لانتقاله لصفوف النمور، حيث كشفت المصادر أنه وقع على عقد، قام بإبرامه مع المفاوض الاتحادي عبدالله شرف الدين قبل ٣ شهور، للانتقال لنادي الاتحاد لمدة خمس سنوات، فور انتهاء إعارته مع نادي الفتح، وأكدت المصادر أن الزقعان قد قام بتسليم جواز سفره الخاص لإدارة النادي، لإنهاء إجراءات سفره مع الفريق للوجهة التي سيقيم بها معسكره الإعدادي، المزمع إقامته في إحدى الدول الأوروبية، ابتداءً من الخامس عشر من شهر يوليو المقبل.