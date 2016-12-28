الزعيم أفضل ناد خليجي 2016

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جدة- البلاد

فاز نادي الهلال بجائزة جلوب سوكر العالمي لأفضل ناد في الخليج عن عام 2016، وذلك بعدما حصل على نسبة من تصويت الجمهور وصلت إلى 60%.

وتفوق الزعيم على أندية العين الإماراتي وصيف دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، ونادي الريان بطل قطر.

وقبيل الحفل التقى رئيس نادي الهلال، الأمير نواف بن سعد، برئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، وأسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا، بالإضافة لعدد من الشخصيات الرياضية، أبرزها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو.

وتوّج الهلال الموسم الماضي بلقب كأس ولي العهد السعودي للمحترفين، ويتصدر حالياً الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه.