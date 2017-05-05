العدد 21925 05 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الزعيم يتعاقد مع الدعيع الصغير

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الزعيم يتعاقد مع الدعيع الصغير
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الرياض- البلاد

أعلن نادي الهلال، عن تعاقده مع نجل نجمه السابق، محمد الدعيع، الذي يلعب كحارس مرمى، مثل والده المعتزل.

وقال الهلال، عبر موقعه الرسمي: إن إدارة النادي أنهت إجراءات التوقيع مع حارس المرمى، عبد العزيز بن محمد الدعيع، كلاعب هاو، لينضم إلى الفريق الأولمبي بالنادي.

وأضاف النادي: إن التوقيع تم في مكتب الهيئة العامة بالرياض، ويعد عبد العزيز الابن الوحيد من الذكور للدعيع، الذي مثَّل الهلال بين عامي 1999 و2010، ولعب للمنتخب السعودي 172 مباراة دولية، ونال لقب عميد لاعبي العالم في السابق.

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التصنيف: الرياضة

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