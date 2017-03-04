الزعيم يطير لجدة للقاء العميد

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الرياض- البلاد

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمس، مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة الاتحاد المقررة الأحد، في الجولة الـ 20 من دوري جميل للمحترفين.

تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية؛ حيث عمد الجهاز الفني إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، فيما فرض المدرب رامون دياز مناورة على كامل مساحة الملعب،

كما طبق عددا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، فيما واصل اللاعب سالم الدوسري برنامجه التأهيلي بالجري.

وقد غادرت البعثة أمس إلى جدة استعدادا للمباراة، فيما سيختتم استعداده بمران مغلق في جدة.