الزعيم يعير بوناتيني إلى وولفرهامبتون الإنجليزي

الرياض- البلاد

وجد الهلال أخيرًا طريقة للتخلص من مهاجمه البرازيلي، ليو بوناتيني، بعد أن تلقى عرضًا من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، للحصول على خدماته. وظل الهلال يحاول تسويق بوناتيني طوال الصيف الجاري، بعد فشله في تقديم المستوى المأمول خلال الموسم الماضي، ورغبةً في إفساح الطريق للتعاقد مع محترف أجنبي آخر. وذكرت صحيفة “أوجوجو” البرتغالية، أمس، أن الهلال وافق على إعارة بوناتيني للوولفز، مع أحقية الشراء النهائي مقابل 5 ملايين يورو. وانضم بوناتيني، 23 عامًا، للهلال في الصيف الماضي، قادمًا من إستوريل البرتغالي، ولعب مع “الزعيم” 25 مباراة في دوري جميل، سجل خلالها 12 هدفًا. ومن المنتظر أن يبحث الهلال خلال الفترة المقبلة عن محترف يعوض رحيل ليو، علمًا بأنه يضم في قائمته حاليًا الخماسي الأجنبي “علي الحبسي، وكارلوس إدواردو، وماتياس بريتوس، ونيكولا ميليسي، وعمر خربين”. من ناحية أخرى، اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم أمس، معسكره التحضيري بالنمسا، بعدما أجرى آخر لقاءاته الودية مع فريق إيتميز التركي، وقد انتهى اللقاء بفوز الفريق التركي بهدفين لهدف.

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