الزعيم يغرد في الصدارة والملكي وصيفا والعالمي ثالثا
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الرياض- البلاد
أسدل الستار على مباريات الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين، بإقامة مباراة الاتحاد والخليج ليتوقف الدوري حتى الـ 26 من يناير الجاري. وبنهاية مباراة الجولة عزز الهلال صدارته لدوري جميل بـ 37 نقطة، فيما انفرد الأهلي بالوصافة التي كان يشاركه فيها الاتحاد بعد تعثر الأخير بالتعادل أمام الخليج. وانفرد النصر بالمركز الثالث في جدول الترتيب مستفيداً من تعادل الاتحاد، علما بأن النصر فاز لحساب هذه الجولة على الاتفاق. وعزز الشباب موقعه في المركز الخامس بفوزه على الباطن 3-1، فيما استمر الاتفاق سادسا رغم خسارته أمام النصر، وكذلك حافظ التعاون على المركز السابع رغم الخسارة أمام الهلال، فيما جاء الرائد في المركز الثامن بـ 16 نقطة. وفي صراع البقاء، جاءت نتائج الجولة لتشعل الصراع الذي تواصلت فيه لعبة الكراسي الموسيقية، حيث حل الفيصلي في المركز التاسع بـ 14 نقطة، يليه القادسية بـ 13 نقطة ثم الخليج في المركز الحادي عشر بـ 13 نقطة، وهو نفس رصيد الوحدة والباطن، فيما جاء الفتح في المركز الرابع عشر والأخير بـ 8 نقاط.
الوسوم:الزعيم في الصدارة
التصنيف: الرياضة
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