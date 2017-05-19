الزعيم يكرر إنجاز الملكي

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استطاع النجم محمد جحفلي مدافع فريق الهلال من طبع بصمة أخرى لفريقه الهلال على أرض ملعب الجوهرة المشعة، وبنفس السيناريو الذي حسم به اللقب لفريقه عام 2015م، عندما واجهوا منافسهم التقليدي النصر، ليضع جحفلي لمسته التهديفية برأسه، ويعود بعد عامين بوضع لمسة رأسية أخرى، ولكن هذه المرة في شباك الأهلي، قبل أن يحسم البرازيلي إدواردو اللقب للهلال بهدف ثالث في نهاية المباراة، ليضيف الزعيم لقبه الثامن في تاريخ كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتوج باللقب من يد خادم الحرمين الشريفين، ويحتفل بجمع بطولتي الدوري والكأس، مكررًا إنجاز النادي الأهلي، الذي حققه الموسم الماضي.