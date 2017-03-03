الزعيم يواصل تحضيراته للكلاسيكو بمناورة وغياب الدوسري

شارك عبر واتساب

الرياض ـ البلاد

واصل الفريق الهلالي الأول لكرة القدم عصر أمس تدريباته؛ تحضيرًا لمواجهة مضيفه “الاتحاد” مساء الأحد المقبل، ضمن الجولة العشرين من دوري جميل للمحترفين، حيث اشتمل مران اللاعبين المشاركين في لقاء “الريان القطري” على الجري حول الملعب، وأداء تدريبات في صالة الإعداد البدني،

فيما أدى بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًا تركّز في مجمله على الجوانب الفنية، إذ طبّق الجهاز الفني – في بدايته- تدريبات تجاوز أكثر من حاجز قبل التسديد على المرمى، قبل أن يعمل مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” على تطبيق الكرات العرضية،

اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب، في حين واصل الثنائي “فهد الثنيان وسالم الدوسري” برنامجيهما التأهيليين.

من جهة أخرى تقرّر أن يغادر الفريق مساء اليوم إلى “جدة” ، حيث سيؤدي الفريق عصر اليوم مرانًا مغلقًا؛ يتناول بعده اللاعبون وجبة العشاء في معسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز بمقر النادي، قبل التوجه إلى المطار، على أن يختتم الفريق تحضيراته للقاء “الاتحاد”؛ بمران مغلق يقام مساء غد السبت، بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة.