(الزكاة) تستعد لضريبتي السلع والقيمة المضافة

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

أنهت هيئة الزكاة والدخل مشروع الإدارة المعنية بالضرائب، بعد أن عملت على استحداثها، استعدادا لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية في الربع الأول من 2017، والقيمة المضافة 2018؛ وفقا للاتفاق الخليجي.

وقد أتممت الزكاة والدخل، تأسيس الإدارة المعنية بتلك الضرائب، حيث تعكف حاليا مع الجهات المعنية ذات العلاقة من خلال اللجنة التوجيهية، للعمل على تطبيق الضرائب؛ سواء أكان في آلية التطبيق أو الحملات الإعلامية.

ووفقا لبرنامج تحقيق التوازن المالي 2020 الذي أقر الخميس الماضي، فإن وزير المالية أبرم اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية خلال الشهر الجاري، استعدادًا لبدء تطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته 36 بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، والانتقائية التي تصل ما بين 50 في المائة إلى 100 في المائة.

وأفاد أن ضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100 في المائة‏، والمشروبات الغازية (ضريبتها 50 في المائة‏)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100 في المائة‏)، كما يمكن أن تتوسع لتشمل الأطعمة التي تتسبب في انتشار السمنة ومرض السكري وفقا للاقتصادية.

وأضاف البرنامج، أن ضريبة القيمة المضافة تشمل جميع المنتجات والخدمات، وتبلغ قيمتها 5 في المائة من قيمة المنتج، لافتا إلى أن المنتجات المعفاة من هذه الضريبة لا تتجاوز 100 منتج فقط من السلع الأساسية.