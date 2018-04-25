الزكاة : مركز الاتصال الموحد استقبل أكثر من 310 آلاف اتصال

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تلقيها 310.820 اتصالاً هاتفياً عبر مركز الاتصال الموحد بالهيئة (19993) تضمنت استفسارات وشكاوى وبلاغات من العملاء، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت الهيئة أن فريق عمل المركز المكون من 221 سعودياً وسعوديةً يعملون على تقديم مجمل الخدمات بأعلى مستويات الجودة لعملاء الهيئة سواءً من المنشآت أو الأفراد في مختلف برامج وأنشطة عمل الهيئة وإرسال رسائل SMS توعوية للعملاء تحتوي على روابط وشروح عن البرامج المختلفة والخدمات التي تقدمها الهيئة، كما يسهم المركز في تقديم الدعم اللوجستي للفرق الميدانية التابعة للهيئة، التي تضطلع بمهام التفتيش الميداني، والعمل بشكل تكاملي معها لخدمة العملاء والتحقق من صحة البلاغات الواردة للمركز خلال مدة يومي عمل؛ لمعالجتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

وبيّنت أن المركز يتلقى حالياً نحو 3400 اتصال هاتفي يومياً خلال أيام الأسبوع، وتنخفض في إجازة نهاية الأسبوع إلى 700 اتصال تقريباً، وذلك خلال أوقات عمل المركز من الساعة 8 صباحاً حتى 12 مساءً يومياً.

وأكدت الهيئة حرصها الدائم على الرقي بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد، حيث يتم التواصل مع العملاء لقياس رضاهم بعد تقديم الخدمات لهم والحصول على تقييمهم للخدمة، كما تمّ إنشاء وحدة متكاملة للتدريب والتطوير بالمركز لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير مهارات الموظفين بشكل مستمر.