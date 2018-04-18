” الزكاة والدخل ” تبدأ بتفعيل حزمة من الخدمات الإلكترونية

تقدم الهيئة العامة لـ” الزكاة والدخل ” عدداً من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني (GAZT.GOV.SA) لتتيح للمنشآت تنفيذ كافة تعاملاتها الزكوية والضريبية مع الهيئة الكترونياً.

وقد قامت الهيئة مؤخراً باختصار خطوات تسجيل المؤسسات والشركات السعودية ذات المسؤولية المحدودة عبر بوابتها الإلكترونية، حيث يتم (التسجيل تلقائياً) للمنشأة في الهيئة بعد إصدارها السجل التجاري دون الحاجة إلى الدخول على بوابة الهيئة للتسجيل، ويصل للمنشأة إشعار بتسجيلها عبر خدمة الرسائل النصية والبريد الالكتروني ويرفق معه شهادة التسجيل إلكترونياً، مما يمكن المنشأة من إدارة جميع أنشطتها التجارية وإنهاء كافة إجراءاتها وتعاملاتها مع الهيئة من خلال حساب الكتروني واحد فقط عبر بوابة الهيئة.

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنها اختصرت خطوات تقديم الإقرار للمنشآت من خلال خدمة (الشهادة الفورية للزكاة) لتكون أكثر سرعة وسهولة للمنشأة وتمكينها من الحصول على الشهادة فورياً وبشكل آلي بعد سدادها لمبلغ الزكاة من خلال نظام (سداد) الالكتروني.

ويتيح الموقع الالكتروني للهيئة خدمة (فوّض) للمنشآت حيث يمكنها تفويض المكاتب المحاسبية ومقدمي الخدمات التي تتعامل معها لإنهاء إجراءاتها ومعاملاتها آلياً بالإضافة إلى إمكانية تفويض أكثر من مكتب محاسبي على خدمات محددة مع تحديد مدة التفويض.

كما تتيح البوابة الالكترونية خدمة التأكد من صحة شهادة الزكاة لأي منشأة عبر خدمة (تحقق) من خلال إدخال رقم الشهادة أو الرقم المميز أو السجل التجاري عبر البوابة، كما يستطيع الأفراد والمنشآت الاستفادة من خدمة (تحقق)، للتأكد من تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة باستخدام الرقم الضريبي المذكور بالفاتورة أو من خلال السجل التجاري، عبر موقع القيمة المضافة (vat.gov.sa) والتطبيق على الأجهزة الذكية.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تعمل حالياً على تطوير حزمة من الخدمات الالكترونية بهدف تحسين جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمنشآت.