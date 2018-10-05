“الزكاة والدخل” تحصد جائزة “لينكد إن” بالشرق الأوسط

حازت الهيئة العامة للزكاة والدخل على جائزة “نجم لينكد إن الصاعد”، كأفضل جهة حكومية في استقطاب الموارد البشرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018م، وذلك خلال حفل جوائز لينكد إن السنوي الذي أقيم أمس في مدينة دبي، بحضور وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة نورة الكعبي وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة.

وتمنح “لينكد إن” هذه الجائزة الموزعة على ست فئات للجهات التي تستخدم حلول وتطبيقات لينكد إن للموارد البشرية، وذلك بعد تحليل أداء الشركات والجهات الحكومية، ابتداءً من شهر أغسطس 2017م وحتى أغسطس 2018 م، حيث قام فريق لينكد إن بناءً على عدة معايير بإجراء تحليل لأداء ونتائج أكثر من 1000 جهة حكومية وشركة، متواجدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا، وأميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

وقال مدير عام إدارة رأس المال البشري في الهيئة العامة للزكاة والدخل محمد بن حديجان الحربي: نحن فخورون بحصول الهيئة العامة للزكاة والدخل على هذه الجائزة التي تعـد الأولى من نوعها في هذا المجال، فقد عملت الهيئة على خلق بيئة عمل جاذبة، التي بدورها ساهمت في استقطاب الكفاءات الوطنية المميزة من خلال استخدام حلول شبكة لينكد إن، وبذلك أصبحت الهيئة الأسرع نمواً بهذا الجانب في عام 2018م، وتمتلك قاعدة بيانات لأكثر من 80 ألف مرشح.

وأضاف الحربي: نتطلع إلى أن تكون الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة من أفضل الإدارات الضريبية على مستوى العالم، ولذا نولي اهتماماً بالغاً باستقطاب وتطوير الموارد البشرية لدينا، حيث عملنا في الفترة الماضية على تطبيق الأنظمة الإدارية الحديثة لتمكين وتحفيز الموظفين على القيام بأعمالهم بالشكل الأمثل، إضافةً إلى توفير برامج تدريبية للموظفين وفق أرقى المستويات، حيث تم بناء برامج تدريبية متخصصة مع أفضل دور الخبرة للتدريب لتطوير مهارات الموظفين في مختلف مجالات عمل الهيئة.