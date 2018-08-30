محليات

بعد تحصيلها عبر مشروع "زكاتي"

الزكاة والدخل: توجيه أكثر من 20 مليون ريال للضمان الاجتماعي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / ذو الحجة / 1439 هـ      30 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل, أن المبالغ المدفوعة للزكاة من أفراد المجتمع تجاوزت 20 مليون ريال, وذلك عبر بوابة “زكاتي” الإلكترونية www.zakaty.gov.sa، وتطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها, أن أموال الزكاة المحصلة عبر بوابة “زكاتي” سيتم صرفها على جميع الفئات المسجلة في مختلف برامج الضمان الاجتماعي المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك بهدف دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتحقيق التكافل الاجتماعي المنشود، وفق شراكة استراتيجية قائمة بين الهيئة والوزارة في هذا الجانب.

ibrahim

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