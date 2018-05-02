«الزكاة والدخل» و«العمل» تعملان على إيصال الزكاة لمستفيدي الضمان

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها تعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن برنامج شراكة استراتيجية لإيصال الزكاة الشرعية التي تقوم الهيئة بتحصيلها من المنشآت المحلية لمستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي .

وأوضحت الهيئة أن المنشآت المكلّفة بالزكاة تقدم إقراراتها الزكوية عبر الموقع الالكتروني للهيئة gazt.gov.sa ودفع الزكاة عبر النظام الالكتروني ” سداد” لحساب الهيئة البنكي حيث تقوم الهيئة بتدقيق ومراجعة الأموال وتسهيل إجراءات دفع المكلفين لزكاتهم وتقديم مختلف الخدمات التي تُسّهل أداء هذا الركن الإسلامي.

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنها تقوم بتحويل أموال الزكاة لوكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقوم الوزارة بدورها بصرف وإيصال أموال الزكاة لمستحقيها من مستفيدي الضمان الاجتماعي حسب الآلية المتبعة لديها .

من جانبه قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي إن الوزارة والهيئة العامة للزكاة والدخل تعملان وفق شراكة استراتيجية لخدمة المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي من خلال إيداع أموال الزكاة في حساباتهم البنكية بشكل مباشر بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تعمل على تطوير برامج عملها بشكل مستمر في مجال الزكاة والخدمات المقدمة للمنشآت في هذا الجانب بهدف تقديم دعم أكبر وبشكل أسرع لبرنامج الضمان الاجتماعي , خاصة في تعاملاتها الإلكترونية الخاصة بهذا المجال حيث اختصرت الهيئة مؤخراً خطوات تقديم الإقرار إلكترونياً للمنشآت من خلال خدمة ( الشهادة الفورية للزكاة) لتكون أكثر سرعة وسهولة للمنشأة وتمكينها من الحصول على الشهادة فورياً وبشكل آلي بعد سدادها لمبلغ الزكاة من خلال نظام (سداد) الإلكتروني.