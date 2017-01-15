الزلزال في العين الإماراتي رسميا

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

أكد مصدر مقرب جدا من اللاعب الدولي ولاعب نادي الهلال ناصر ناصر الشمراني، أن اللاعب قد وقع فعلا عقد إعارة رسميا مع نادي العين لمدة ستة أشهر، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وسوف يتم الإعلان رسميا عن قيمة التعاقد والتفاصيل خلال ساعات قادمة .

وأضاف المصدر المقرب للاعب، أن اللاعب ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال قد لعب دورا فعالا في إنهاء التعاقد بين الشمراني ونادي العين؛ حيث تربطه علاقة طيبة بإدارة نادي العين،

وقام بتقريب وجهات النظر بين الطرفين .جدير بالذكر ان هناك خلافا نشب بين اللاعب والمدير الفني الأرجنتيني للفريق الهلالي رامون دياز؛ بسبب مطالب اللاعب أن يكون اساسيا مع الزعيم، بينما ابلغ المدير الفني عدم حاجته للاعب في الفترة القادمة لأن لديه من هم أفضل منه.

خاصة بعد أن قام اللاعب بتغريده وصفها البعض أنها انتقاص في اختيارات المدير الفني الأرجنتيني بعد استبعاد عدد من اللاعبين في الفريق الهلالي خلال الفترة الشتوية الحالية .

يذكر أن اللاعب ناصر الشمراني خاض مع الفريق الهلالي في 12 مباراة ببطولة الدوري هذا الموسم، من بينها 6 لقاءات كلاعب أساسي، ومثلها كبديل ، وأحرز الشمراني 7 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا لزملائه هذا الموسم.