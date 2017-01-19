الزلزال في العين.. رسميًا

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الرياض- البلاد

وقع لاعب الهلال ناصر الشمراني أمس “الأربعاء” عقداً، انتقل بموجبه لصفوف فريق نادي العين الإماراتي، وذلك على سبيل الإعارة، وأظهرت صور تناقلها مغردون الشمراني، أثناء توقيعه العقد مع فريق العين، وأخرى مرتديا شعار فريقه الجديد.

وكان الشمراني قد قدم في عدد من التغريدات عبر حسابه الشخصي على “تويتر” شكره لرئيس الهلال، وجمهوره على ما قدموه له من دعم ومؤازرة، مؤكداً ما تردد خلال الأيام الماضية، أن الشمراني سيغادر فريق الهلال، وربما ينتقل إلى فريق العين الإماراتي.

يذكر أن الشمراني انتقل للهلال قادما من الشباب قبل 4 مواسم، وكان أفضلها موسم 2014م، حيث حصل على جائزة أحسن لاعب في آسيا، ورغم عدم مشاركته أساسياً خلال هذا الموسم إلا أنه يحتل مركز ثاني هدافي الهلال للموسم الحالي بـ6 أهداف.