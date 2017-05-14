الزلزال يرغب في مغادرة الهلال

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الرياض- البلاد

كشفت مصادر هلالية، أن مهاجم الفريق المعار للعين الإماراتي ناصر الشمراني، يرغب في إنهاء العقد مع الزعيم بالتراضي، بعدما اتضحت الرؤية بشكل كبير أمامه، حيث دارت اتصالات خلال الفترة الأخيرة، تؤكد قرب انضمامه لنادي آخر؛ سواء في السعودية، أوالخليج.

وأصبحت فرصة عودة ناصر الشمراني للهلال، والمُعار لنادي العين الإماراتي صعبة للغاية، خصوصًا في ظل وجود البرازيلي ليو بوناتيني، ورغبة المدرب رامون دياز في الإبقاء على السوري عمر خريبين. وينتظر الشمراني موقف الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين، بالإبقاء عليه في صفوف الفريق العيناوي.