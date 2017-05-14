الزلزال يواصل تألقه مع العين

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إعداد- محمود العوضي

واصل ناصر الشمراني، تألقه مع نادي العين الإماراتي، خاصة في المباريات الأخيرة للفريق؛ سواء في البطولة المحلية، أو البطولة الآسيوية، وأصبح ماكينة الأهداف للفريق الإماراتي، وقاد الزلزال فريقه العيناوي أمس للفوز على ضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم. وكان شوط اللعب الأول قد انتهى بتقدم العين، على الفريق الضيف، بهدف دون رد، وسجل ثنائية العين، إبراهيم دياكيه “24”، وناصر الشمراني “85”، في حين أحرز هدف كلباء اللاعب شاهين سرور “59”. وبالنتيجة يرفع العين رصيده من النقاط إلى 55 نقطة، ويبقى بالمركز الرابع في جدول الترتيب، وبهدف الشمراني الذي جاء في آخر دقائق المباراة، يودع كلباء دوري الخليج العربي رسمياً، ويهبط إلى الدرجة الأولى، بعد أن تجمد رصيده عند النقطة الـ 19 بالمركز قبل الأخير على لائحة الترتيب. وقد اختارت الجماهير اللاعب ناصر الشمراني كأفضل لاعب في اللقاء.